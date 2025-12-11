Argumente pro și contra înghețării salariului minim

Data: 16 Decembrie 2025

Stabilirea nivelului salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor de săptămâna trecută, de la Palatul Victoria, între reprezentanţii Guvernului şi cei ai partenerilor sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit. Sindicatele au susținut, din nou, creșterea salariului minim, în timp ce patronatele din IMM România au propus menți­nerea acestuia la 4.050 de lei, asigurând astfel protejarea locurilor de muncă şi a stabilităţii economice, iar o eventuală majorare să fie luată în calcul după evaluarea rezultatelor economiei pe primele şase luni ale anului viitor.

Cele cinci federații sindicale prezente la ședința Consiliului Naţional Tripartit au pledat pentru un salariu minim brut de 4.350 de lei (față de 4.050 în prezent), pentru a proteja puterea de cumpărare, valoare care ar fi aproximativ 47% din salariul mediu brut, în acord cu prevederile Directivei europene privind salariile minime adecvate, relatează Agerpres.

Confederaţia Patronală Concordia a transmis, după întâlnire, că, după o creştere cumulată a salariului minim de aproximativ 85% în ultimii cinci ani - una dintre cele mai accelerate din EU -, mediul privat nu mai poate absorbi noi costuri, iar cei afectați ar fi chiar salariaţii cu venituri mici, prin reducerea oportunităţilor de angajare.

La finalul consultărilor, prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că „argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate şi până la sărbătoarea Crăciunului va fi luată o decizie la nivelul Guvernului”. Într-o declarație făcută la B1TV, premierul a menționat că opţiunea sa personală ar fi menținerea salariului minim la nivelul actual. (C.Z.)