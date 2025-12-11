Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Argumente pro și contra înghețării salariului minim

Argumente pro și contra înghețării salariului minim

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 16 Decembrie 2025

Stabilirea nivelului salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor de săptămâna trecută, de la Palatul Victoria, între reprezentanţii Guvernului şi cei ai partenerilor sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit. Sindicatele au susținut, din nou, creșterea salariului minim, în timp ce patronatele din IMM România au propus menți­nerea acestuia la 4.050 de lei, asigurând astfel protejarea locurilor de muncă şi a stabilităţii economice, iar o eventuală majorare să fie luată în calcul după evaluarea rezultatelor economiei pe primele şase luni ale anului viitor.

Cele cinci federații sindicale prezente la ședința Consiliului Naţional Tripartit au pledat pentru un salariu minim brut de 4.350 de lei (față de 4.050 în prezent), pentru a proteja puterea de cumpărare, valoare care ar fi aproximativ 47% din salariul mediu brut, în acord cu prevederile Directivei europene privind salariile minime adecvate, relatează Agerpres.

Confederaţia Patronală Concordia a transmis, după întâlnire, că, după o creştere cumulată a salariului minim de aproximativ 85% în ultimii cinci ani - una dintre cele mai accelerate din EU -, mediul privat nu mai poate absorbi noi costuri, iar cei afectați ar fi chiar salariaţii cu venituri mici, prin reducerea oportunităţilor de angajare.

La finalul consultărilor, prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că „argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate şi până la sărbătoarea Crăciunului va fi luată o decizie la nivelul Guvernului”. Într-o declarație făcută la B1TV, premierul a menționat că opţiunea sa personală ar fi menținerea salariului minim la nivelul actual. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Inflația se menține la 9,8% Actualitate socială
    Inflația se menține la 9,8%

    Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73%, iar alimentele cu 7,64%, potrivit Institutului Naţional de

    16 Dec, 2025
  • Demisie la Apele Române Actualitate socială
    Demisie la Apele Române

    Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a prezentat, miercuri după-amiază, concluziile verificărilor realizate de Corpul de Control în cazul crizei apei din Prahova, din care reies deficienţe în comunicarea,

    16 Dec, 2025
TOP 6 Actualitate socială