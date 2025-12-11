După ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care prevede și creșterea taxelor locale,
Inflația se menține la 9,8%
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73%, iar alimentele cu 7,64%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar s-a ieftinit cu 2,52% faţă de luna precedentă, urmată de energia termică (+18,8% anual) şi de transportul feroviar (+18,59%). La alimente, au fost scumpiri mari la cafea (+20,5%) şi la fructe (+15,13%) faţă de noiembrie 2024. (C.Z.)