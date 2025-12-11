Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Inflația se menține la 9,8%

Data: 16 Decembrie 2025

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73%, iar alimentele cu 7,64%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar s-a ieftinit cu 2,52% faţă de luna precedentă, urmată de energia termică (+18,8% anual) şi de transportul feroviar (+18,59%). La alimente, au fost scum­piri mari la cafea (+20,5%) şi la fructe (+15,13%) faţă de noiembrie 2024. (C.Z.)

