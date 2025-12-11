După ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care prevede și creșterea taxelor locale,
Peste 5,7 milioane de salariați activi
Numărul contractelor individuale de muncă (CIM) active înregistrate în ReGes/Revisal era, în iunie 2025, de 6.667.047, cu 41.404 mai puţine față de începutul anului, conform Ministerului Muncii, citat de Agerpres. Numărul de salariaţi activi a crescut cu 20.296, de la 5.707.356 în ianuarie, până la 5.727.660 în iunie. Numărul contractelor este mai mare decât cel al angajaților, deoarece un salariat poate avea mai multe contracte active. (C.Z.)