Creştere a veniturilor reale în România în 20 de ani

Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele publicate de Eurostat. Alte state membre cu majorări puternice ale veniturilor reale per capita ale gospodăriilor între 2004 şi 2024 sunt: Lituania (95%), Polonia (91%) şi Malta (90%). Cele mai mici creşteri ale veniturilor reale ale gospodăriilor între 2004 şi 2024 au fost înregistrate în Spania (11%), Austria (14%), Belgia (15%) şi Luxemburg (17%). Grecia (-5%) şi Italia (-4%) sunt singurele state unde veniturile reale per capita ale gospodăriilor au scăzut în ultimii 20 de ani. La nivelul UE, în ultimii 20 de ani, veniturile per capita au crescut constant în 2004-2008, au stagnat în perioada 2008-2011 din cauza crizei financiare şi au scăzut în 2012-2013. Ulterior, veniturile şi-au reluat creşterea constantă, până în anul 2020, când au avut loc o nouă scădere din cauza pandemiei. Au urmat o revenire în 2021 și o creștere lentă în 2022 şi 2023. Primele date pentru anul 2024 arată o accelerare a ritmului de creştere a veniturilor.

