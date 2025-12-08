Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Creştere a veniturilor reale în România în 20 de ani

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 08 Decembrie 2025

Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele publicate de Eurostat. Alte state membre cu majorări puternice ale veniturilor reale per capita ale gospodăriilor între 2004 şi 2024 sunt: Lituania (95%), Polonia (91%) şi Malta (90%). Cele mai mici creşteri ale veniturilor reale ale gospodăriilor între 2004 şi 2024 au fost înregistrate în Spania (11%), Austria (14%), Belgia (15%) şi Luxemburg (17%). Grecia (-5%) şi Italia (-4%) sunt singurele state unde veniturile reale per capita ale gospodăriilor au scăzut în ultimii 20 de ani. La nivelul UE, în ultimii 20 de ani, veniturile per capita au crescut constant în 2004-2008, au stagnat în perioada 2008-2011 din cauza crizei financiare şi au scăzut în 2012-2013. Ulterior, veniturile şi-au reluat creşterea constantă, până în anul 2020, când au avut loc o nouă scădere din cauza pandemiei. Au urmat o revenire în 2021 și o creștere lentă în 2022 şi 2023. Primele date pentru anul 2024 arată o accelerare a ritmului de creştere a veniturilor.
 

