Campanie de promovare a produselor europene

Data: 19 Decembrie 2025

Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro în 2026 pentru a cofinanţa promovarea produselor agroalimentare de înaltă calitate în UE şi la nivel mondial, cea mai mare alocare dedicată până acum în acest scop. O iniţiativă-cheie este campania de promovare a alimentaţiei europene, care se va desfăşura în toate cele 27 de state membre. Agenţia Executivă Europeană pentru Cercetare va lansa cereri de propuneri la 22 ianuarie 2026. (C.Z.)

