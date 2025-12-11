Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, o poziție oficială prin care România să se alăture Franţei, Poloniei, Ungariei în demersurile de a
Campanie de promovare a produselor europene
Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro în 2026 pentru a cofinanţa promovarea produselor agroalimentare de înaltă calitate în UE şi la nivel mondial, cea mai mare alocare dedicată până acum în acest scop. O iniţiativă-cheie este campania de promovare a alimentaţiei europene, care se va desfăşura în toate cele 27 de state membre. Agenţia Executivă Europeană pentru Cercetare va lansa cereri de propuneri la 22 ianuarie 2026. (C.Z.)