Premii pentru soiuri create la BRGV Buzău

Data: 12 Decembrie 2025

Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut medalii de aur şi o cupă la Salonul Inovării şi Cercetării Galaţi 2025 UGAL INVENT pentru soiul de busuioc „Săvârşin”, cel de ceapă „Bot de vulpe”, specia de topinambur „Penteleu”, tomatele „Gloria” şi „Simila” şi pentru cercetări privind originea şi evoluţia „cepei de Buzău”. 
„Am participat la salonul de inventică cu şase lucrări ştiinţifice. Este vorba despre creaţii biologice obţinute de BRGV Buzău”, a declarat, pentru Agerpres, directorul Costel Vînătoru. (C.Z.)

