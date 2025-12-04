Păpuşa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar şi plecarea dintre noi a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor pe Google în România, în 2025, conform unei statistici publicate de companie. Alegerile
Premii pentru soiuri create la BRGV Buzău
Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut medalii de aur şi o cupă la Salonul Inovării şi Cercetării Galaţi 2025 UGAL INVENT pentru soiul de busuioc „Săvârşin”, cel de ceapă „Bot de vulpe”, specia de topinambur „Penteleu”, tomatele „Gloria” şi „Simila” şi pentru cercetări privind originea şi evoluţia „cepei de Buzău”.
„Am participat la salonul de inventică cu şase lucrări ştiinţifice. Este vorba despre creaţii biologice obţinute de BRGV Buzău”, a declarat, pentru Agerpres, directorul Costel Vînătoru. (C.Z.)