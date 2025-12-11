Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mecanism care ar putea scumpi îngrășămintele

Data: 19 Decembrie 2025

Fermierii şi organizaţiile din sectorul agricol din România solicită amânarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) la îngrăşăminte, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, până la finalizarea cadrului tehnic şi a măsurilor compensatorii, potrivit unei scrisori deschise publicate de Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR). Aplicarea CBAM pentru îngrăşăminte, în forma actuală, poate determina scumpiri la îngrășă­minte de până la peste 30%, imposibilitatea comercianţilor de a plasa comenzi, din cauza lipsei unor formule de calcul complete, risc real de lipsă de îngrăşăminte la începutul anului agricol, arată FAPPR. (C.Z.)

