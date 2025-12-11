Mecanism care ar putea scumpi îngrășămintele

Data: 19 Decembrie 2025

Fermierii şi organizaţiile din sectorul agricol din România solicită amânarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) la îngrăşăminte, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, până la finalizarea cadrului tehnic şi a măsurilor compensatorii, potrivit unei scrisori deschise publicate de Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR). Aplicarea CBAM pentru îngrăşăminte, în forma actuală, poate determina scumpiri la îngrășă­minte de până la peste 30%, imposibilitatea comercianţilor de a plasa comenzi, din cauza lipsei unor formule de calcul complete, risc real de lipsă de îngrăşăminte la începutul anului agricol, arată FAPPR. (C.Z.)