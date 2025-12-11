Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, o poziție oficială prin care România să se alăture Franţei, Poloniei, Ungariei în demersurile de a
Mecanism care ar putea scumpi îngrășămintele
Fermierii şi organizaţiile din sectorul agricol din România solicită amânarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) la îngrăşăminte, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, până la finalizarea cadrului tehnic şi a măsurilor compensatorii, potrivit unei scrisori deschise publicate de Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR). Aplicarea CBAM pentru îngrăşăminte, în forma actuală, poate determina scumpiri la îngrășăminte de până la peste 30%, imposibilitatea comercianţilor de a plasa comenzi, din cauza lipsei unor formule de calcul complete, risc real de lipsă de îngrăşăminte la începutul anului agricol, arată FAPPR. (C.Z.)