Zeci de mii de oameni fără apă în Prahova și Dâmbovița

Data: 02 Decembrie 2025

Mai multe localităţi din județele Prahova și Dâmbovița a căror sursă de apă este lacul de acumulare Paltinu au rămas fără apă potabilă. Este vorba de localitățile Moreni din Dâmboviţa şi Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș din Prahova.

Potrivit oficialilor de la Administraţia Naţională „Apele Române” citați de Agerpres, situația de criză de la Paltinu s-a produs în contextul ploilor abundente de vineri și sâmbătă, care au adus volume mari de ape însoțite de aluviuni, în condițiile în care nivelul de umplere din acumulare era scăzut din cauza unor lucrări hidrotehnice. Valorile mari ale turbidității nu au permis tratarea apei brute pentru a o face potabilă. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate de Staţia de tratare Voila, au precizat repre­zen­tanții Apelor Române. Reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la niveluri ce permit tratarea în Staţia Voila.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit duminică, a dis­pus distribuirea apei îmbuteliate că­tre populaţie și sprijin pentru solu­ţio­narea situaţiei care afectează aproximativ 100.000 de cetăţeni. Din informațiile oferite de Departa­mentul pentru Situaţii de Urgenţă, primele cantități de apă îmbuteliată, din rezervele de stat, au ajuns duminică seara în locali­tă­țile afectate din județele Prahova și Dâm­bo­vița, noi transporturi s-au făcut pe parcursul zilei de ieri, iar cantitatea va fi suplimentată în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă. (C.Z.)