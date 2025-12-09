Prima etapă de reformare a companiilor de stat vizează 17 societăți, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Acestea vor fi supuse analizei
Beneficii de Crăciun pentru angajați
Aproape 90% dintre angajatori au pregătit în decembrie beneficii de Crăciun pentru angajaţi, în timp ce 10,3% susţin că nu au un buget alocat acestui scop, arată datele unui sondaj derulat de platforma eJobs. Dintre companiile care au participat la sondaj, cele mai multe, respectiv o treime, au alocat, în acest scop, un buget cuprins între 201 şi 400 de lei/angajat, 28% dintre angajatori între 401 şi 600 de lei şi tot 28%, peste 1.000 de lei/angajat. (C.Z.)