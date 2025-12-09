Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Beneficii de Crăciun pentru angajați

Beneficii de Crăciun pentru angajați

Data: 09 Decembrie 2025

Aproape 90% dintre angajatori au pregătit în decembrie beneficii de Crăciun pentru angajaţi, în timp ce 10,3% susţin că nu au un buget alocat acestui scop, arată datele unui sondaj derulat de platforma eJobs. Dintre companiile care au participat la sondaj, cele mai multe, respectiv o treime, au alocat, în acest scop, un buget cuprins între 201 şi 400 de lei/angajat, 28% dintre angajatori între 401 şi 600 de lei şi tot 28%, peste 1.000 de lei/angajat. (C.Z.)

