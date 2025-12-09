Un nou primar general în Capitală

Data: 09 Decembrie 2025

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, a câștigat alegerile locale organizate duminică pentru Primăria Municipiului București. Ciucu îl va înlocui pe precedentul primar general Nicuşor Dan, care a eliberat acest post în mai, după ce a fost ales în funcția de președinte al statului. Mandatul liberalului va dura până la următorul scrutin, care va avea loc în 2028.

Potrivit datelor Autorităţii Electorale Permanente publicate după centralizarea proceselor-verbale din toate secţiile, Ciprian Ciucu a fost votat de 211.562 de bucureşteni, obținând 36,16% dintre voturi, fiind urmat de Anca Alexandrescu (Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”) - 21,94% (128.405 voturi), Daniel Băluţă (PSD) - 20,51% (120.001 voturi), Cătălin Drulă (USR) - 13,90% (81.310 voturi), Ana Ciceală (SENS) - 5,85% (34.239 voturi). Restul candidaților au obținut fiecare sub 1%. Duminică au votat în București 589.918 alegători, reprezentând 32,71% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit AEP.

Ciprian Ciucu (47 de ani) le-a mulţumit celor care l-au sprijinit anunţând că îşi reia treaba la Primăria sectorului 6 până va depune jurământul de edil general al Bucureştiului. „Voi munci pe brânci pentru proiectul vieţii mele: Bucureştiul pus la punct, pentru următorii 10 ani”, a scris primarul ales al Capitalei, pe pagina sa de Facebook. În programul său electoral, Ciprian Ciucu a propus bucurește­nilor, printre altele, regenerarea urbană a centrului cultural şi istoric, parcări mici şi dese, finalizarea planului urbanistic general, introducerea conceptului de oraş-parc, termoficare eficientă şi mai ieftină şi siguranţă rutieră. (C.Z.)