Apa potabilă va reveni în Prahova abia săptămâna viitoare

Data: 03 Decembrie 2025

Reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de problemele de la barajul Paltinu se va face, cel mai probabil, la 8 decembrie, a declarat luni, după o şedinţă, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu. El a mai spus că după începerea furnizării apei în baraj, preconizată a avea loc ieri, apa potabilă „nu ajunge la beneficiar mai devreme de luni (8 decembrie, n.r.).

De ce? Pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, trebuie umplute instalaţiile cu apă, un proces care durează mai multe zile. (...) Dar până nu avem rezultatul buletinelor de măsurători, nu putem spune că vom avea apă potabilă. Luni se vor face aceste măsurători”, a afirmat Nanu, potrivit Agerpres.

Directorul tehnic al Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, Răzvan Radu, a explicat că o astfel de turbiditate (opacitatea sau tulbureala unui lichid, provocată de particulele fine în suspensie) nu s-a mai întâlnit în ultimii 30 de ani. „Tot ceea ce face ESZ este să trateze apa care vine de la baraj. În 28 noiembrie, în jurul orei 15:30, am fost nevoiţi să întrerupem staţia. Din cauza condiţiilor hidrometeorologice şi a lucrărilor din baraj, turbiditatea s-a ridicat la 7.000 de unităţi. Ca să înţelegeţi, media pe lunile anterioare a fost undeva de 30. La această turbiditate era imposibil să mai menţinem aprovizionarea cu apă”, a spus Radu, menționând că turbiditatea a ajuns apoi la 17.000 de unităţi.

În contextul crizei apei de la Paltinu, la Primăria Câmpina a fost constituit un dispecerat special, la numărul 0244.332.420, pentru sesizările privind disfuncţionalităţile la centralele termice ale populaţiei, cu echipe care pot interveni, a anunțat ieri primarul din Câmpina, Irina Nistor. (C.Z.)