Brazi vânduți de Romsilva
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va oferi la vânzare 16.415 de pomi de Crăciun din pepinierele proprii, dintre care 13.462 brazi, iar alţi 2.953 molizi sau alte specii, informează regia. Preţurile la achiziţia direct din ocoale silvice, depozite sau locuri de recoltare ajung la 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 m. (C.Z.)