Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Brazi vânduți de Romsilva

Brazi vânduți de Romsilva

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 02 Decembrie 2025

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va oferi la vânzare 16.415 de pomi de Crăciun din pepinierele proprii, dintre care 13.462 brazi, iar alţi 2.953 molizi sau alte specii, informează regia. Preţurile la achiziţia direct din ocoale silvice, depozite sau locuri de recoltare ajung la 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 m. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Romsilva
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială