Vizită în Franța a șefului statului

Data: 09 Decembrie 2025

Preşedintele Nicuşor Dan se află de ieri într-o vizită de două zile în Franţa. Aseară, şeful statului a dialogat cu membrii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Astăzi, Nicuşor Dan are programate o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef) și o alta cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris şi va fi primit de preşedintele ­Emmanuel Macron la Palatul Élysée, după care va vizita compania Thales. (C.Z.)

