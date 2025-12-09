Prima etapă de reformare a companiilor de stat vizează 17 societăți, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Acestea vor fi supuse analizei
Vizită în Franța a șefului statului
Preşedintele Nicuşor Dan se află de ieri într-o vizită de două zile în Franţa. Aseară, şeful statului a dialogat cu membrii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Astăzi, Nicuşor Dan are programate o întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef) și o alta cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris şi va fi primit de preşedintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée, după care va vizita compania Thales. (C.Z.)