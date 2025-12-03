Energia regenerabilă, logistica, serviciile digitale avansate şi industria de apărare sunt sectoarele economice din România cu perspective de dezvoltare cu ajutorul investiţiilor străine directe (ISD), relevă
Centrala termică, principala sursă de încălzire
Opt din zece gospodării conectate la reţeaua de gaz folosesc o centrală termică individuală, relevă un studiu E.ON Energie România. Centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a locuinţelor la nivel naţional, fiind utilizată în 51% dintre gospodării (+3% faţă de 2024).
În mediul urban, centrala de apartament este opţiunea dominantă, prezentă în 68% dintre gospodării, în timp ce doar 15% sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. În mediul rural, 51% folosesc sobe, iar 28% centrale pe lemne sau peleţi. (C.Z.)