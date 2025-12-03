Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Centrala termică, principala sursă de încălzire

Actualitate socială
Data: 11 Decembrie 2025

Opt din zece gospodării conectate la reţeaua de gaz folosesc o centrală termică individuală, relevă un studiu E.ON Energie România. Centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a locuinţelor la nivel naţional, fiind utilizată în 51% dintre gospodării (+3% faţă de 2024). 

În mediul urban, centrala de apartament este opţiunea dominantă, prezentă în 68% dintre gospodării, în timp ce doar 15% sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. În mediul rural, 51% folosesc sobe, iar 28% centrale pe lemne sau peleţi. (C.Z.)

 

