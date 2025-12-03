Centrala termică, principala sursă de încălzire

Data: 11 Decembrie 2025

Opt din zece gospodării conectate la reţeaua de gaz folosesc o centrală termică individuală, relevă un studiu E.ON Energie România. Centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a locuinţelor la nivel naţional, fiind utilizată în 51% dintre gospodării (+3% faţă de 2024).

În mediul urban, centrala de apartament este opţiunea dominantă, prezentă în 68% dintre gospodării, în timp ce doar 15% sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare. În mediul rural, 51% folosesc sobe, iar 28% centrale pe lemne sau peleţi. (C.Z.)