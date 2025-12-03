Candidatură pentru Autoritatea Vamală a UE

Data: 11 Decembrie 2025

Autoritatea Vamală Română a depus candidatura României pentru găzduirea la București a viitoarei Autorităţi Vamale a UE (EUCA), potrivit reprezentanţilor AVR, care au subliniat că țara noastră este unul dintre statele membre cu cea mai extinsă frontieră externă a Uniunii, cu un volum semnificativ de fluxuri comerciale.

Conform site-ului Comisiei Europene, celelalte candidaturi pentru găzduirea EUCA sunt venite din Belgia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia. (C.Z.)