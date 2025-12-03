Cele mai atractive regiuni pentru investițiile străine

Data: 11 Decembrie 2025

Energia regenerabilă, logistica, serviciile digitale avansate şi industria de apărare sunt sectoarele economice din România cu perspective de dezvoltare cu ajutorul investiţiilor străine ­directe (ISD), relevă un studiu de specialitate. Regiunile de interes pentru capitalul străin sunt Sud-Est, pentru investiții în energia regenerabilă și logistica maritimă, Nord-Est, datorită forței de muncă competitive, și Centru, pentru resurse în domeniul IT, industrie.

Conform cercetării intitulate „Oportunităţi pentru investitorii străini în România”, realizată de Academia de Studii Economice şi Fundaţia Deloitte România, investiţiile sunt în strânsă legătură cu disparităţile de dezvoltare dintre zonele ţării. Astfel, nivelul de trai la nivel naţional (PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare) a ajuns la 78% din media UE în 2024, însă distribuţia pe regiuni rămâne inegală, cu Bucureşti-Ilfov cea mai dezvoltată (190% din media UE), iar la polul opus Nord-Est (47% din media UE).

În funcţie de potenţialul de a atrage investitori, în topul pe regiuni se află Sud-Est (Constanţa, Galaţi, Tulcea) - unde sunt oportunităţi de investiţii în energia regenerabilă, în logistică maritimă şi industrie alimentară, Nord-Est (Iaşi, Bacău, Suceava) - unde există forţă de muncă la costuri competitive şi o infrastructură educaţională, de interes pentru IT&C, industria auto, producţie, industria agroalimentară şi logistică, şi Centru (Cluj, Alba, Sibiu) datorită potențialului din IT&C, industrie, educaţie şi infrastructură.

„România oferă oportunităţi de business semnificative - locaţia strategică, resursele naturale diverse, accesul la fonduri europene consistente, costurile competitive, piaţa de dimensiuni considerabile, cu putere de cumpărare în creştere, şi evoluţiile din sectorul digital creează o bază solidă pentru expansiune. La toate acestea se adaugă îmbunătăţirea guvernanţei, stabilitatea economică şi politică, precum şi dezvoltarea infrastructurii, care confirmă că România ar trebui considerată una dintre cele mai atractive destinaţii de investiţii din Europa Centrală şi de Est”, a spus Alexandru Reff, manager Deloitte România şi Republica Moldova.

Studiul conţine şi o analiză a resurselor la care investitorii străini pot avea acces, de la cele umane la cele naturale (inclusiv materiile prime esenţiale, terenul arabil și fondul forestier) sau la cele care țin de transport. În acelaşi timp, România oferă o serie de stimulente pentru capitalul străin, iar din punct de vedere fiscal, are un impozit pe profit de 16%, mai scăzut decât în Slovacia (21-24%), Cehia (21%) şi Polonia (19%). De asemenea, impozitul pe venitul salarial este la un nivel competitiv, de 10% (deşi la acesta se adaugă contribuţiile sociale de 37,25%), iar ­TVA-ul se situează la 21%, printre cele mai mici din regiune, se indică în document. (C.Z.)