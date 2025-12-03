Aproape 16 milioane de pasageri pe Otopeni

Data: 11 Decembrie 2025

Aeroportul „Charles de Gaulle” din Paris a fost în 2024 cel mai mare din UE ca volum de pasageri, cu 70,3 milioane, în timp ce Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni ocupă locul 27, cu 15,94 milioane de pasageri, arată Eurostat. Alte mari aeroporturi din UE sunt Amsterdam Schiphol (66,8 milioane), Madrid Barajas (66,1 milioane), Frankfurt Main (61,5 milioane).

Aeroportul Otopeni a fost devansat în 2024 de aeroporturile din Varşovia (21 de milioane de pasageri), Budapesta (17,5 milioane) şi Praga (16 milioane). (C.Z.)