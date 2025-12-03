Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Aproape 16 milioane de pasageri pe Otopeni

Aproape 16 milioane de pasageri pe Otopeni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Decembrie 2025

Aeroportul „Charles de Gaulle” din Paris a fost în 2024 cel mai mare din UE ca volum de pasageri, cu 70,3 milioane, în timp ce Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni ocupă locul 27, cu 15,94 milioane de pasageri, arată Eurostat. Alte mari aeroporturi din UE sunt Amsterdam Schiphol (66,8 milioane), Madrid Barajas (66,1 milioane), Frankfurt Main (61,5 milioane).

Aeroportul Otopeni a fost devansat în 2024 de aeroporturile din Varşovia (21 de milioane de pasageri), Budapesta (17,5 milioane) şi Praga (16 milioane). (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială