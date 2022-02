La 6 februarie 2022 s-au împlinit 70 de ani de la proclamarea şi accederea la tron (Accesion Day) a prinţesei moştenitoare Elisabeta, în urma decesului tatălui său, regele George al VI-lea (1936-1952), sub numele de regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. La 6 februarie 1952, în timp ce se afla în Kenya, prinţesa a primit vestea morţii tatălui său şi proclamarea ca regină. Avea doar 25 de ani și o familie care abia se întemeia: prinţul Charles avea trei ani, iar prinţesa Anne, un an. Regina este comandantul suprem al forţelor armate şi guvernatorul Bisericii Angliei, desemnează primul-ministru, pe arhiepiscopi şi episcopi. Potrivit BBC, de-a lungul anilor de domnie, regina a numit 14 prim-miniștri, a semnat 100.000 de scrisori oficiale, a avut 1,5 mili­oane de invitați la recepțiile pe care le-a dat, iar 31% dintre britanici au văzut-o sau au întâlnit-o cel puțin o dată. Jubileul de platină din acest an al reginei va fi cel de-al patrulea, după evenimentele jubiliare de argint (1977), de aur (2002) şi de diamant (2012). Elisabeta a II-a (95 de ani) este primul monarh britanic care marchează un jubileu de platină, este cel mai longeviv monarh în viaţă din lume şi are cea mai lungă domnie din istoria Regatului Unit, depăşind-o, la 9 septembrie 2015, pe cea a reginei Victoria (1837- 1901).