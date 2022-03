Centrale nucleare pe teritoriul UE

Uniunea Europeană este cel mai mare importator de energie din lume, cumpărând 60% din necesar, la un cost anual care depăşeşte de obicei 350 de miliarde de euro. În 2019, 46% din electricitatea produsă în UE provenea din combustibili fosili şi biomasă, 29% din surse regenerabile, iar 25% din energia nucleară.

În ceea ce privește energia nucleară, ea provine de la 103 reactoare nucleare situate în 13 din cele 27 state ale blocului comunitar, peste jumătate fiind generată în Franţa. De altfel, Franța este o țară care mizează pe energia nucleară, 70,6% din totalul energiei acestei țări fiind produsă de centralele nucleare. Este urmată de Slovacia, cu o pondere de 53,9% energie nucleară în totalul energiei produse, şi Ungaria, cu 49,2%.

Franţa are 56 de centrale nucleare şi una în construcţie, Germania are 8 centrale, Spania și Belgia câte 7, Suedia are 6 reactoare operabile. La fel, Cehia are 6 centrale, Ungaria are 4, iar în Slovacia sunt funcționale 4 centrale, două fiind în construcţie. Finlanda are 4 centrale funcțio­nale şi una în construcţie, România şi Bulgaria câte două, iar Ţările de Jos o centrală nucleară, conform euronuclear.org.

În vecinătatea UE, Ucraina este țara cu cele mai multe centrale, patru: Rovno (cu 4 reactoare), în nord-vest, Hmelniţki (2 reactoare) şi Zaporojie (6 reactoare), ambele în sud-estul ţării, şi o alta numită Ucraina de Sud (3 reactoare). În 2000, centrala nucleară Zaporojie a fost recunoscută ca fiind una dintre cele mai bune trei centrale nucleare din lume, care îndeplineşte toate cerinţele AIEA.