Discuții la Paris pe tema Schengen

Data: 23 Noi, 2022

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, la Paris, scurte discuţii cu preşedintele Franţei şi cu omologul suedez, în marja Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Onorat să am o discuţie scurtă cu preşedintele Emmanuel Macron (…). Am mulţumit pentru sprijinul puternic al Franţei pentru aderarea României la Schengen”, a scris Aurescu, pe Twitter. El a menţionat că a discutat şi cu ministrul de externe al Suediei, Tobias Billstrom, despre aderarea la spaţiul de liberă circulaţie. (C. Z.)