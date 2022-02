Instituții financiare din cadrul UE 

Banca Centrală Europeană (BCE) este una din cele șapte instituții fundamentale ale Uniunii Europene (UE) și are ca atribuții principale gestionarea monedei euro, menţinerea stabi­lității preţurilor şi trasarea politicii economice şi monetare. Forul decizional are în componenţă preşedintele şi vicepreşedintele BCE, precum şi guvernatorii băncilor centrale din statele UE. A fost înfiinţată în 1998 şi are sediul la Frankfurt. Din noiembrie 2019, pentru un mandat de 8 ani, care nu poate fi reînnoit, la conducerea BCE se află Christine Lagarde, fost director al FMI.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este, de asemenea, o insti­tuție financiară a UE, implicată în finanțarea programelor de investiții conforme cu obiectivele economice care servesc intereselor europene comune, a proiectelor care nu pot fi suportate în întregime de un stat membru sau a celor transfrontaliere. Comisia Europeană și fiecare stat membru au câte un reprezentant în consiliul de administraţie al BEI, bancă înfiinţată în 1958, cu sediul la Luxemburg.