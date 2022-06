Primele tichete de 250 de lei vor fi distribuite după 20 iunie

Data: 07 Iun, 2022

Autoritățile au început imprimarea cardurilor în care vor fi încărcate, o dată la două luni, tichetele sociale de 250 de lei. Cardurile vor ajunge la cei peste 2,5 milioane de beneficiari prin intermediul Poștei Române, iar primii bani pentru achiziţia de produse alimentare şi mese calde vor fi transferați pe card în perioada 20-24 iunie.

„Încărcarea voucherelor se va face după ce se încheie procesul de distribuire, aşa că ajutoarele aferente tranşei I vor ajunge la beneficiari în perioada 20-24 iunie 2022”, a comunicat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Potrivit ministrului de resort, Marcel Boloş, în total, în acest an, vor fi patru tranșe de vouchere sociale a câte 250 de lei fiecare. „Vom avea în vedere ca, la jumătatea lunii iulie, după evaluarea implementării primei etape, să adaptăm calendarul următoarelor tranşe pentru ca beneficiarii să poată utiliza cât mai urgent voucherele pentru achiziţionarea alimentelor şi meselor calde”, a explicat Boloş, potrivit Agerpres.

Amintim că voucherele sociale sunt oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”, au o valoare nominală de câte 250 de lei și vor ajunge la beneficiari pe suport electronic (card). Cardul va fi livrat de către poștași şi va putea fi utilizat doar pentru achiziţionarea de produse alimentare sau mese calde. Cardurile vor fi însoţite de scrisori care conţin instrucţiuni de utilizare, inclusiv codul PIN, detalii despre magazinele partenere şi un număr de telefon.

Peste 2,5 milioane de persoane vor primi tichetele pentru alimente şi mese calde, iar suma totală alocată este de aproximativ 3 mi­liarde de lei.

De ajutoare vor beneficia pensionarii, beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele de pensii și persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu - ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei; familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere și familiile monoparentale - ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei; familiile care au dreptul la ajutorul social în condiţiile legii privind venitul minim garantat; persoanele fără adăpost. Persoanele eligibile nu trebuie să depună nici o cerere pentru acordarea sprijinului.

Voucherele se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului, iar sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor. În plus față de aceste vouchere, Guvernul a aprobat joi acordarea, în luna iulie, a unui ajutor financiar unic de 700 de lei, de care vor beneficia 3,3 milioane de pensionari cu venituri sub 2.000 de lei. Măsura are un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei. (C. Z.)