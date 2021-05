Tineri europeni, voluntari în România

Data: 06 Mai, 2021

Voluntariatul reprezintă pentru mulţi tineri o oportunitate extraordinară de dezvoltare personală, dar şi posibilitatea de a cunoaşte noi ţări și culturi. În perioada sărbătorilor pascale, o mână de tineri voluntari din toate colţurile Europei s-au reunit în casa primitoare a soților Bogdan şi Cristina Tuchiluş din Mărăşeşti, unde au învățat limba română și să gătească în stil tradiţional.

Tinerii au ajuns la familia Tuchiluș prin Corpul European de Solidaritate, un program al Uniunii Europene, prin care cei cu vârste între 18 şi 30 de ani pot participa, ca voluntari, în diferite proiecte în diferite ţări. „Noi încercăm să îi integrăm cât mai bine în comunitate, să le arătăm cât mai mult din tradiţiile şi obiceiurile noastre. De aceea, în fiecare vineri, când vin la cursul de limba română, încercăm să gătim împreună ceva tradiţional. I-am învăţat să facă pâine, cozonac, sarmale şi lor le place foarte mult şi vin destul de des să îşi petreacă timp cu noi. Anul acesta am făcut împreună cozonaci”, a povestit, pentru Agerpres, Cristina Tuchiluş.

Soţii Tuchiluş au devenit gazde tinerilor voluntari europeni în urma activității pe care o au în asociaţia „Voluntariat pentru Viaţă” și din dorinţa de a schimba ceva în comunitatea de la Mărăşeşti. „Rămânem impresionaţi în fiecare an de dorinţa acestor tineri care vin la noi de a se implica în activităţi sociale. Motivaţiile sunt diverse, dar cred că (implicarea, n.r.) face parte din cultura lor”, spune Cristina.

Sandra are 23 de ani, vine din Germania şi a ales să facă voluntariat în România după ce a făcut un curs de istorie la universitate. „Experienţa mea în România până acum a fost deosebit de plăcută. (…) Am ajuns acum şapte luni şi voi mai sta încă două. Am învăţat multe lucruri, inclusiv despre tradiţii şi modul în care acestea continuă să fie păstrate aici”, declară Sandra.

Miguel, venit din Portugalia în cadrul unui alt proiect care se desfăşoară la Craiova, a ajuns la Mărăşeşti după ce i-a cunoscut pe tinerii din echipa „Voluntariat pentru Viaţă”. „Am venit în România în cadrul unui alt proiect de voluntariat, la Craiova, şi am avut ocazia să cunosc alţi voluntari din Mărăşeşti. Aşa că m-au invitat în vizită. A fost o experienţă diferită, într-un alt mediu decât cel cu care eram obişnuiţi noi la Craiova. Aici am avut ocazia să cunosc România şi într-un alt fel”, spune Miguel.

Cel mai simplu să se integreze a fost pentru Malik, o tânără de 26 de ani din Turcia. „Cel mai mult în România îmi plac oamenii, care sunt mereu atât de calzi şi înţelegători, încearcă mereu să ne ajute”, povesteşte Malik. Din 2012 şi până în prezent, asociaţia „Voluntariat pentru Viaţă” a reuşit să aducă la Mărăşeşti peste 200 de tineri voluntari dornici să contribuie, prin implicarea lor, la schimbări în comunitate. (C. Z.)