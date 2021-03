Traseu nou de Via ferrata, în Bihor

Data: 30 Mar, 2021

Un nou traseu de Via ferrata a fost inaugurat în Cheile Cuţilor, din comuna Roşia, al şaselea din judeţul Bihor. Traseul, de dificultate medie (grad B), are o lungime de 270 m şi două variante de parcurs. O parte a lui trece printr-o peşteră, iar podul indian, care leagă cele două secţiuni de căţărare, are 33 m şi traversează cheile la o înălţime de 35 m. Via ferrata („drum de fier”, în italiană) este termenul folosit pentru drumurile montane dificile dotate pe întreaga lor lungime cu structuri metalice - trepte de fier, șufe metalice, pitoane, poduri suspendate etc. - care permit parcurgerea lor în siguranță. (C. Z.)