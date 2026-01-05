Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Historica 58 de ani de la „Primăvara pragheză”

58 de ani de la „Primăvara pragheză”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Historica
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 05 Ianuarie 2026

Pe 5 ianuarie se împlinesc 58 de ani de la începutul mișcării reformiste din Cehoslovacia, cunoscută sub numele de „Primăvara de la Praga”, considerată o importantă fisură în blocul comunist aflat sub sfera de influență sovietică. La 5 ianuarie 1968, în funcția de prim-secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia a fost ales reformistul Alexander Dubček. El a ridicat anumite restricții în ceea ce privește pluripartidismul, a relaxat libertatea de exprimare, libertatea presei şi dreptul la circulație în afara ţării. 

Potrivit agenției de presă Rador, numele „Primăvara de la Praga” atribuit acestei mișcări reformiste a fost preluat de la un festival cu același nume, organizat la 12 mai 1968 pentru a comemora moartea compozitorului Bedřich Smetana. 

Revoluția pașnică a avut consecințe dramatice. În noaptea de 20 spre 21 august 1968, au intrat în Cehoslovacia 500.000 de militari din statele Tratatului de la Varșovia (cu excepția României), cu peste 5.000 de tancuri, țara intrând sub ocupație sovietică.

