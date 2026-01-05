58 de ani de la „Primăvara pragheză”

Pe 5 ianuarie se împlinesc 58 de ani de la începutul mișcării reformiste din Cehoslovacia, cunoscută sub numele de „Primăvara de la Praga”, considerată o importantă fisură în blocul comunist aflat sub sfera de influență sovietică. La 5 ianuarie 1968, în funcția de prim-secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia a fost ales reformistul Alexander Dubček. El a ridicat anumite restricții în ceea ce privește pluripartidismul, a relaxat libertatea de exprimare, libertatea presei şi dreptul la circulație în afara ţării.

Potrivit agenției de presă Rador, numele „Primăvara de la Praga” atribuit acestei mișcări reformiste a fost preluat de la un festival cu același nume, organizat la 12 mai 1968 pentru a comemora moartea compozitorului Bedřich Smetana.

Revoluția pașnică a avut consecințe dramatice. În noaptea de 20 spre 21 august 1968, au intrat în Cehoslovacia 500.000 de militari din statele Tratatului de la Varșovia (cu excepția României), cu peste 5.000 de tancuri, țara intrând sub ocupație sovietică.