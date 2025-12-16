36 de ani de la căderea comunismului în România

În urmă cu 36 de ani, la 22 decembrie, revolta anticomunistă care izbucnise la Timișoara cu cinci zile înainte s-a extins în întreaga țară. În timpul unui uriaș miting, în cadrul căruia Ceau­șescu a fost huiduit, cuplul dictatorial a părăsit sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român la bordul unui elicopter. Cei doi soți au fost reținuți la Târgoviște, iar la 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, au fost judecați de un tribunal militar și condamnați la moarte prin îm­puș­care. Procesul și execuția Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu au fost transmise în direct de Televiziunea Română.

Ziua de 22 decembrie a devenit un simbol al răsturnării dictaturii comuniste în România. A doua zi, au apărut primele ediții ale pre­sei eliberate de cenzură. La Iași, pe 23 decembrie apărea prima ediție în libertate a revistei „Opinia studențească”, considerată chiar și înainte de 1989 una dintre cele mai vii publicații românești.