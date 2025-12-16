Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
36 de ani de la căderea comunismului în România

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 Decembrie 2025

În urmă cu 36 de ani, la 22 decembrie, revolta anticomunistă care izbucnise la Timișoara cu cinci zile înainte s-a extins în întreaga țară. În timpul unui uriaș miting, în cadrul căruia Ceau­șescu a fost huiduit, cuplul dictatorial a părăsit sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român la bordul unui elicopter. Cei doi soți au fost reținuți la Târgoviște, iar la 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, au fost judecați de un tribunal militar și condamnați la moarte prin îm­puș­care. Procesul și execuția Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu au fost transmise în direct de Televiziunea Română.

Ziua de 22 decembrie a devenit un simbol al răsturnării dictaturii comuniste în România. A doua zi, au apărut primele ediții ale pre­sei eliberate de cenzură. La Iași, pe 23 decembrie apărea prima ediție în libertate a revistei „Opinia studențească”, considerată chiar și înainte de 1989 una dintre cele mai vii publicații românești. 

 

