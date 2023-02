În 1928 se făcea prima transmisie de imagini televizate

Primele transmisii la distanţă de imagini televizate a avut loc în 13 ianuarie 1928, cu ajutorul unor dispozitive experimentale, de forma unui pătrat cu latura de 28 cm, instalate în trei locuinţe private din Schnectady, New York. Testul a fost derulat de companiile americane General Electric (GE) şi Radio Corporation of America (RCA), potrivit tvtechno­logy.com/. Un rol hotărâtor în realizarea acestei prime transmisii de televiziune a avut inventatorul suedez Ernst F.W. Alexanderson (1878-1975).

Reuşita a fost anunţată public de cotidianul New York Times pe prima pagină a ediţiei din 14 ianuarie 1928: „Radio televiziunea la receptoare casnice este în teste: imagini şi voce difuzate şi auzite clar în trei locuinţe din Schenectady”, „prima dovadă absolută a posibilităţii conectării locuinţelor din întreaga lume prin imagini aşa cum deja sunt conectate prin voce”, potrivit edisontechcenter.org. Mult mai târziu, Alexanderson avea să declare public că, la momentul primelor teste, nu şi-ar fi imaginat ce impact social extraordinar urma să aibă televiziunea.