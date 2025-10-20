Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Historica O nouă atracție la Colosseumul din Roma

O nouă atracție la Colosseumul din Roma

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Historica
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 20 Octombrie 2025

Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatori la 27 octombrie 2025, au anunţat reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum, informează DPA. Este vorba despre „pasajul lui Commodus”, care, în perioada Romei Antice, asigura legătura discretă între loja dedicată celor mai înalţi demnitari şi exterior.

Numele său provine de la împăratul Commodus (161-192 d. Hr.), un mare cunoscător şi iubitor al luptelor cu gladiatori, despre care se spune că a fost victima unei tentative de asasinat în această zonă subterană. Coridorul imperial exclusivist nu făcea parte din construcţia iniţială a Colossseumului, edificat între anii 72 şi 80 d. Hr., ci a fost adăugat ulterior prin excavaţii efectuate la nivelul fundaţiilor amfiteatrului, pentru ca elita din Roma să ajungă în loja demnitarilor fără să fie văzută.

Pasajul a fost descoperit şi excavat în secolul al XIX-lea, dar nu a fost niciodată deschis publicului. Cercetătorii de la Parcul Arheologic au finalizat restaurarea acestuia în luna septembrie a acestui an, recreând în totalitate suprafeţele antice ale coridorului.

Colosseum este cel mai mare amfiteatru din lume și una dintre cele mai populare atracţii turistice ale Italiei, cu milioane de vizitatori în fiecare an. 

vezi toate ›Alte articole din Historica
TOP 6 Historica