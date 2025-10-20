O nouă atracție la Colosseumul din Roma

Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatori la 27 octombrie 2025, au anunţat reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum, informează DPA. Este vorba despre „pasajul lui Commodus”, care, în perioada Romei Antice, asigura legătura discretă între loja dedicată celor mai înalţi demnitari şi exterior.

Numele său provine de la împăratul Commodus (161-192 d. Hr.), un mare cunoscător şi iubitor al luptelor cu gladiatori, despre care se spune că a fost victima unei tentative de asasinat în această zonă subterană. Coridorul imperial exclusivist nu făcea parte din construcţia iniţială a Colossseumului, edificat între anii 72 şi 80 d. Hr., ci a fost adăugat ulterior prin excavaţii efectuate la nivelul fundaţiilor amfiteatrului, pentru ca elita din Roma să ajungă în loja demnitarilor fără să fie văzută.

Pasajul a fost descoperit şi excavat în secolul al XIX-lea, dar nu a fost niciodată deschis publicului. Cercetătorii de la Parcul Arheologic au finalizat restaurarea acestuia în luna septembrie a acestui an, recreând în totalitate suprafeţele antice ale coridorului.

Colosseum este cel mai mare amfiteatru din lume și una dintre cele mai populare atracţii turistice ale Italiei, cu milioane de vizitatori în fiecare an.