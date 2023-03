TIME, un secol de impact

Revista TIME, apărută la New York în 3 martie 1923, şi-a sărbătorit centenarul cu lansarea proiectului editorial „A Century of Impact” (Un secol de impact), care se va desfăşura pe tot parcursul acestui an, reflectând asupra celor 100 de ani văzuți prin ochii oamenilor care i-au trăit, prin interviuri, eseuri, evocări ale celor mai memorabile coperţi, potrivit time.com. Revista a fost fondată de doi absolvenți ai Yale College, americanul Henry Luce (1898-1967) și britanicul Brit Hadden (1898-1929), foști colegi la ziarul studențesc Yale Daily News. Lui Hadden, primul editor al publicației, i se datorează apariția unui nou stil jurnalistic cunoscut ca stilul sau formatul ­TIME. Deși a murit la 31 de ani, este considerat unul dintre cei mai influenți ziariști ai secolului 20. După moartea lui Hadden, Luce a devenit omul dominant, fiind editorul revistei până în 1964.

Formatul TIME a devenit standard pentru publicaţiile generaliste, care au preluat atât stilul de a relata, prin articole scurte care rezumă informaţiile de interes general, cât și modul de organizare a redacțiilor în departamente, pe domenii precum actualitate, economie, educaţie, ştiinţă, medicină, sport etc. Cu un tiraj de peste 175.000 de exemplare, în 1927 era deja cea mai influentă revistă de informaţii din SUA. Din anii 1970 până la sfârşitul secolului 20, a avut un tiraj de peste patru milioane,

semnificativ mai mare decât cel al rivalilor săi, Newsweek şi U.S. News&World Report. În prezent, are circa 100 de milioane de cititori, prin intermediul platformelor online, iar revista tipărită ajunge la peste un milion de abonaţi.