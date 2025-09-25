Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Aditivi alimentari de evitat în sarcină

Sănătate
Data: 25 Septembrie 2025

Alimentația mamei în lunile de sarcină este foarte importantă pentru sănătatea bebelușului, putând avea efecte nedorite pentru el chiar și la vârsta adultă. Este și cazul aditivilor alimentari din produsele pe care mama le consumă în timpul sarcinii.

Un studiu realizat de cercetători ai Institutului Pasteur și ai Institutului Național pentru Sănătate și Cercetări Medicale din Franța, publicat în revista Nature Communications, sugerează că anumiți emulsifianți utilizați inclusiv în anumite formule de lapte praf pentru bebeluși, cum ar fi carboximetil celuloza (E466) şi polisorbatul 80 (E433), pot modifica microbiota intestinală a nou-născuţilor, crescând riscul ca aceștia să devină obezi și să sufere de boli intestinale inflamatorii la vârsta adultă. (I.N.)

