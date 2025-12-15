Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Colonoscopia, rol crucial în prevenția cancerului colorectal

Data: 18 Decembrie 2025

Polipii intestinali, aparent inofensivi, pot evolua în timp către cancer de colon, fără să provoace simptome. Singura strategie de a detecta la timp acest pericol este colonoscopia, în special după vârsta de 50 de ani, atrag atenţia medicii.

Colonoscopia este investigația medicală de bază în diagnosticarea unor afecțiuni ale colonului, pe care specialiştii o recomandă cu rol preventiv, cunoscut fiind faptul că majoritatea cancerelor de colon au la origine un polip intestinal la început benign, dar care în timp riscă să devină malign.

Polipii intestinali sunt excrescen­țe anormale discrete care se formează în urma modificărilor ce pot să apară pe suprafața interioară a intestinului (colonului) și care, inițial, nu dor și nu deranjează. Sub această aparență de calm, polipul poate crește lent și sigur, iar a-l ignora este ca şi cum nu ai ţine cont de un semnal de alarmă, sperând că nu va fi urmat de nici o „explozie”, avertizează într-o postare pe contul său de Facebook dr. Constantin Trus, medic primar chirurgie generală, de la Spitalul Județean Galați. Acesta mai spune că în cariera sa vede aproape zilnic efectele deloc plăcute ale unor polipi intestinali ignorați, până au ajuns în stadiul de cancer de colon, la pacienți care nu au avut nici un simptom care să le indice o problemă atât de gravă. 

Colonoscopia nu este doar o investigație, ci de multe ori devine o acțiune de anticipare, care îi permite medicului să intervină precis, pentru a descoperi eventualii polipi intestinali și a-i îndepărta complet prin proceduri minim invazive, într-o fază în care intervenția chirurgicală majoră nu este încă necesară. (I.N.)

