Colonoscopia, rol crucial în prevenția cancerului colorectal

Polipii intestinali, aparent inofensivi, pot evolua în timp către cancer de colon, fără să provoace simptome. Singura strategie de a detecta la timp acest pericol este colonoscopia, în special după vârsta de 50 de ani, atrag atenţia medicii.

Colonoscopia este investigația medicală de bază în diagnosticarea unor afecțiuni ale colonului, pe care specialiştii o recomandă cu rol preventiv, cunoscut fiind faptul că majoritatea cancerelor de colon au la origine un polip intestinal la început benign, dar care în timp riscă să devină malign.

Polipii intestinali sunt excrescen­țe anormale discrete care se formează în urma modificărilor ce pot să apară pe suprafața interioară a intestinului (colonului) și care, inițial, nu dor și nu deranjează. Sub această aparență de calm, polipul poate crește lent și sigur, iar a-l ignora este ca şi cum nu ai ţine cont de un semnal de alarmă, sperând că nu va fi urmat de nici o „explozie”, avertizează într-o postare pe contul său de Facebook dr. Constantin Trus, medic primar chirurgie generală, de la Spitalul Județean Galați. Acesta mai spune că în cariera sa vede aproape zilnic efectele deloc plăcute ale unor polipi intestinali ignorați, până au ajuns în stadiul de cancer de colon, la pacienți care nu au avut nici un simptom care să le indice o problemă atât de gravă.

Colonoscopia nu este doar o investigație, ci de multe ori devine o acțiune de anticipare, care îi permite medicului să intervină precis, pentru a descoperi eventualii polipi intestinali și a-i îndepărta complet prin proceduri minim invazive, într-o fază în care intervenția chirurgicală majoră nu este încă necesară.