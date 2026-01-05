Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Poziţie pe scaun nesănătoasă

Sănătate
Data: 08 Ianuarie 2026

Chiar dacă pare o poziție relaxantă, statul picior peste picior nu este câtuși de puțin benefic pentru sănătate, atrage atenția un expert în ergonomie din Marea Britanie, citat de Daily Mail. Acesta a explicat că statul prelungit pe scaun în această poziție comprimă venele de la nivelul picioarelor și împiedică circulația normală a sângelui, crescând astfel riscul de formare a cheagurilor, care pot fi fatale. Dacă vă numărați printre cei obișnuiți să stați frecvent picior peste picior, sfatul specialistului britanic este să încercați pe cât posibil să vă ridicați de pe scaun la intervale de o oră și să faceți câțiva pași pentru a ajuta circu­lația sanguină, să purtați îmbrăcăminte lejeră, care să nu comprime venele de la picioare, și să vă hidratați suficient, deoarece hidratarea insuficientă duce la îngroșarea sângelui, crescând astfel riscul de formare a cheagurilor. (I.N.)

 

