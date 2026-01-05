Poziţie pe scaun nesănătoasă

Data: 08 Ianuarie 2026

Chiar dacă pare o poziție relaxantă, statul picior peste picior nu este câtuși de puțin benefic pentru sănătate, atrage atenția un expert în ergonomie din Marea Britanie, citat de Daily Mail. Acesta a explicat că statul prelungit pe scaun în această poziție comprimă venele de la nivelul picioarelor și împiedică circulația normală a sângelui, crescând astfel riscul de formare a cheagurilor, care pot fi fatale. Dacă vă numărați printre cei obișnuiți să stați frecvent picior peste picior, sfatul specialistului britanic este să încercați pe cât posibil să vă ridicați de pe scaun la intervale de o oră și să faceți câțiva pași pentru a ajuta circu­lația sanguină, să purtați îmbrăcăminte lejeră, care să nu comprime venele de la picioare, și să vă hidratați suficient, deoarece hidratarea insuficientă duce la îngroșarea sângelui, crescând astfel riscul de formare a cheagurilor. (I.N.)