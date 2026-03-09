Prea mult timp petrecut în casă afectează vederea

Data: 12 Martie 2026

Din ce în ce mai mulți oameni suferă de miopie, o afecțiune oculară caracterizată prin vedere neclară la distanță, iar lucrul acesta nu este legat doar de timpul prelungit pe care îl petrecem în fața ecranelor digitale. O cauză de luat în seamă legată de apariția miopiei este inclusiv tendința omului modern de a petrece mai mult timp în casă sau alte spații închise în detrimentul timpului petrecut în aer liber, ceea ce afectează capacitatea de acomodare a ochiului pentru vederea la distanță, subliniază un studiu al cercetătorilor de la Catedra de Optometrie a Universității de Stat din New York, prezentat în revista științifică Cell Report. (I.N.)