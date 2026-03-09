Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Prea mult timp petrecut în casă afectează vederea

Prea mult timp petrecut în casă afectează vederea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 12 Martie 2026

Din ce în ce mai mulți oameni suferă de miopie, o afecțiune oculară caracterizată prin vedere neclară la distanță, iar lucrul acesta nu este legat doar de timpul prelungit pe care îl petrecem în fața ecranelor digitale. O cauză de luat în seamă legată de apariția miopiei este inclusiv tendința omului modern de a petrece mai mult timp în casă sau alte spații închise în detrimentul timpului petrecut în aer liber, ceea ce afectează capacitatea de acomodare a ochiului pentru vederea la distanță, subliniază un studiu al cercetătorilor de la Catedra de Optometrie a Universității de Stat din New York, prezentat în revista științifică Cell Report. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate