O cauză neașteptată a colesterolului mărit 

Data: 05 Martie 2026

Dacă analizele de sânge vă indică un nivel crescut al colesterolului LDL, denumit și `colesterol rău”, este posibil ca lucrul acesta să aibă drept cauză zgomotul produs de traficul rutier pe care îl auziți pe fundal în timp ce dormiți. Expunerea pe termen lung la acest zgomot în timpul somnului ar putea influența nivelurile colesterolului și ale altor grăsimi din sânge, potrivit unui studiu amplu european, realizat pe un eșantion de peste 270 de mii de adulți, coordonat de cercetătorii Universității din Oulu (Finlanda). Ei au descoperit că peste pragul de 50-55 de decibeli apar modificări subtile, dar măsurabile, asociate cu creșterea colesterolului LDL, relatează Agerpres. (I.N.)

