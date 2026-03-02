Obezitatea şi riscurile pentru sănătate

Data: 05 Martie 2026

Dincolo de aspectele de ordin estetic, surplusul de greutate corporală implică și riscuri pentru sănătate. Obezitatea este considerată de medici o boală cronică și este important să o prevenim sau, dacă ne confruntăm deja cu această problemă, să o tratăm, pentru a evita riscul unor complicații cardiovasculare, metabolice, hepatice și renale. Puțini știu însă că obezitatea este asociată și cu complicații respiratorii, osteo-articulare și chiar cancer, atrage atenția dr. Ramona Dobre, medic specialist endocrinolog, citată de „Viața Medicală“.

Statisticile arată că 70% dintre persoanele cu obezitate au hipertensiune arterială, în timp ce riscul de infarct miocardic este 2-3 ori mai mare comparativ cu persoanele normoponderale. Excesul de greutate crește și riscul de accident vascular cerebral, tromboembolie venoasă, dislipidemie, ateroscleroză accelerată și embolie pulmonară. La fel de frecvente sunt complicațiile metabolice, dar și cele endocrine, de la forme ușoare de insulinorezistență și până la riscul de prediabet și diabet.

Nu trebuie neglijat nici riscul apariției bolii ficatului gras și, implicit, cel de ciroză hepatică și cancer hepatic. Din categoria complicațiilor respiratorii, cea mai frecventă este sindromul de apnee în somn, care afectează 40-90% dintre persoanele cu obezitate. Durerea cronică de genunchi, șold sau coloană (osteoartrita), guta, artrita reumatoidă, bolile coloanei vertebrale și osteoporoza paradoxală pot fi și ele compli­cații asociate obezității.

Mulți nu știu că obezitatea este un factor de risc pentru multe cancere. Poate intuitiv, se gândesc la cancerele hormono-dependente, cum este cancerul de sân sau de prostată, sau la cele din sfera gastrointestinală, dar se pare că sunt mai multe alte cancere asociate cu obezitatea, a subliniat dr. Ramona Dobre. (I.N.)

