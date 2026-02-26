Durerile musculare în tratamentul anticolesterol cu statine

Data: 26 Feb 2026

Aproape 10% dintre persoanele aflate sub tratament cu statine, pentru scăderea colesterolului, se confruntă cu dureri musculare. Lucrul acesta îi determină pe mulți să întrerupă administrarea medicamentelor respective, deși ele le-ar putea salva viața prin faptul că previn afecțiuni cardiovasculare grave.

Mai mulți cercetători de la universitățile americane Columbia și Rochester au descoperit cauza acestor efecte neplăcute ale statinelor, scrie publicația Science Alert. Astfel, durerile și senzația de slăbiciune musculară induse de statine ar fi rezultatul unui aflux de calciu la nivelul celulelor musculare.

Statinele blochează enzimele necesare care contribuie la biosinteza colesterolului în ficat, reducând astfel nivelul așa-numitului colesterol rău (LDL) și, implicit, riscul de accidente cardiovasculare cauzate de acumulările de grăsimi de pe pereții vaselor de sânge. Cercetătorii americani au descoperit însă că statinele acționează și asupra moleculelor „din afara țintei”, inclusiv asupra unei proteine denumite receptor de rianodină (RyR1), care asigură eliberarea calciului necesar contracțiilor musculare, funcționând ca niște supape care permit sau blochează accesul calciului la nivelul celulelor musculare.

Dacă există anumite mutații ale receptorului RyR1, statinele riscă să mențină deschise aceste ”supape”, permițând astfel acumularea ionilor de calciu în țesuturile musculare. Rezultatul este deteriorarea acestor țesuturi, manifestată prin crampe musculare persistente și senzația de slăbiciune.

Nu toți pacienții se confruntă cu astfel de efecte secundare, însă înțelegerea acestui mecanism deschide perspective pentru o reconfigurare a tratamentelor anticolesterol astfel încât să nu mai afecteze receptorii RyR1, ci doar enzimele care stimulează în exces producția de colesterol în ficat. (I.N.)