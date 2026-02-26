Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Durerile musculare în tratamentul anticolesterol cu statine

Durerile musculare în tratamentul anticolesterol cu statine

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 26 Feb 2026

Aproape 10% dintre persoanele aflate sub tratament cu statine, pentru scăderea colesterolului, se confruntă cu dureri musculare. Lucrul acesta îi determină pe mulți să întrerupă administrarea medicamentelor respective, deși ele le-ar putea salva viața prin faptul că previn afecțiuni cardiovasculare grave.

Mai mulți cercetători de la universitățile americane Columbia și Rochester au descoperit cauza acestor efecte neplăcute ale statinelor, scrie publicația Science Alert. Astfel, durerile și senzația de slăbiciune musculară induse de statine ar fi rezultatul unui aflux de calciu la nivelul celulelor musculare.

Statinele blochează enzimele necesare care contribuie la biosinteza colesterolului în ficat, reducând astfel nivelul așa-numitului colesterol rău (LDL) și, implicit, riscul de accidente cardiovasculare cauzate de acumulările de grăsimi de pe pereții vaselor de sânge. Cercetătorii americani au descoperit însă că statinele acționează și asupra moleculelor „din afara țintei”, inclusiv asupra unei proteine denumite receptor de rianodină (RyR1), care asigură eliberarea calciului necesar contracțiilor musculare, funcționând ca niște supape care permit sau blochează accesul calciului la nivelul celulelor musculare. 

Dacă există anumite mutații ale receptorului RyR1, statinele riscă să mențină deschise aceste ”supape”, permițând astfel acumularea ionilor de calciu în țesuturile musculare. Rezultatul este deteriorarea acestor țesuturi, manifestată prin crampe musculare persistente și senzația de slăbiciune.

Nu toți pacienții se confruntă cu astfel de efecte secundare, însă înțelegerea acestui mecanism deschide perspective pentru o reconfigurare a tratamentelor anticolesterol astfel încât să nu mai afecteze receptorii RyR1, ci doar enzimele care stimulează în exces producția de colesterol în ficat. (I.N.)

 

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Starea de oboseală: cauze şi remedii Sănătate
    Starea de oboseală: cauze şi remedii

    Mulți sunt tentați să pună lucrul acesta pe seama înaintării în vârstă, însă această percepție este ferm combătută de un medic specialist din rețeaua clinicilor Mayo, din Statele Unite. El vine și cu o s

    26 Feb, 2026
  • Simptome ale parodontozei Sănătate
    Simptome ale parodontozei

    Dacă observați că spațiile dintre dinți încep să se mărească în timp, ar putea fi primul semn că aveți parodontoză, a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie

    26 Feb, 2026
  • Riscul cardiovascular la femei Sănătate
    Riscul cardiovascular la femei

    Riscul cardiovascular la femei începe să crească la un procent mai mic de îngustare a arterelor prin depuneri de grăsime decât la bărbaţi, respectiv de la o încărcare a arterelor de 20%, comparativ cu 28% la b

    26 Feb, 2026
TOP 6 Sănătate