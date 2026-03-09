Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Când devine necesară testarea auzului

Data: 12 Martie 2026

Dacă nu sunt cauzate de vreo problemă medicală, slăbirea sau pierderea auzului sunt de cele mai multe ori asociate cu înaintarea în vârstă. Există însă și tineri care riscă să-și piardă ireversibil auzul, din cauza folosirii excesive a căștilor audio și la un volum foarte tare.

Ce se poate face pentru a preveni lucrul acesta?

Bineînțeles, principala recomandare este să evitați pe cât posibil expunerea prelungită la zgomote puternice. Un alt pas vital în sensul acesta este să vă testați auzul, mai ales dacă observați anumite semne care pot fi asociate cu o posibilă scădere a capacității auditive. Riscul de pierdere definitivă a auzului scade semnificativ dacă problemele nu sunt tratate la timp.

Potrivit specialiștilor citați de revista Parade, există câteva semnale care ar trebui să dea de gândit. Vi se întâmplă, de exemplu, să-i rugați frecvent pe cei cu care vorbiți să repete ceea ce au spus? Lucrul acesta poate fi pus pe seama neatenției, dar în egală măsură poate indica și o problemă de auz.

Alte posibile semnale ar fi dificultatea de a distinge clar vocile în locuri aglomerate, percepția că într-o conversație interlocutorii „murmură” în loc să vorbească, dacă întâmpinați dificultăți de înțelegere în timpul convorbirilor telefonice, dacă percepeți orice conversație ca fiind obositoare sau dacă aveți tendința să dați televizorul sau telefonul la un volum mai mare.

Nu în ultimul rând, spun experții, unele persoane cu probleme de auz au și o tendință de izolare socială, de teamă că nu pot ține pasul în discuțiile cu ceilalți.

În cazul în care vă regăsiți în descrierea acestor simptome, este important să mergeți la medicul specialist, pentru o evaluare a auzului. Audiometria este o investigație rapidă, nedureroasă, care ajută la stabilirea diagnosticului și a tratamentului necesar. (I.N.)

