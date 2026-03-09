Efectul poluării, vizibil în analizele de sânge

Data: 12 Martie 2026

Expunerea pe termen lung la concentrațiile tot mai mari de dioxid de carbon din atmosferă modifică biochimia sângelui, mai exact influențează echilibrul acid- bazic al organismului, susţin cercetătorii din Australia. Lucrul acesta obligă mecanismele fiziologice care mențin stabil pH-ul sanguin - implicând respirația, rini­chii și unele minerale din oase - să lucreze constant pentru a păstra echilibrul chimic necesar func­ționării normale a celulelor și organelor, a explicat profesorul asociat Alexander Larcombe, într-un comunicat publicat de institutul Kids Research Institute Australia. Ceea ce se observă este o modificare treptată a unor parametri măsurați în analizele de sânge. La niveluri mai mari de dioxid de carbon s-a observat o scădere cu circa 2% a nivelului de calciu din sânge și cu 7% a nivelului de fosfor, potrivit comunicatului citat de News.ro. (I.N.)