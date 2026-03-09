Spitalele înregistrează un număr în creștere de infecții respiratorii cu virusul sincițial respirator (VSR) atât la copii, cât și la adulți. Într-un interviu acordat în mediul online, doi cunoscuți medici
Efectul poluării, vizibil în analizele de sânge
Expunerea pe termen lung la concentrațiile tot mai mari de dioxid de carbon din atmosferă modifică biochimia sângelui, mai exact influențează echilibrul acid- bazic al organismului, susţin cercetătorii din Australia. Lucrul acesta obligă mecanismele fiziologice care mențin stabil pH-ul sanguin - implicând respirația, rinichii și unele minerale din oase - să lucreze constant pentru a păstra echilibrul chimic necesar funcționării normale a celulelor și organelor, a explicat profesorul asociat Alexander Larcombe, într-un comunicat publicat de institutul Kids Research Institute Australia. Ceea ce se observă este o modificare treptată a unor parametri măsurați în analizele de sânge. La niveluri mai mari de dioxid de carbon s-a observat o scădere cu circa 2% a nivelului de calciu din sânge și cu 7% a nivelului de fosfor, potrivit comunicatului citat de News.ro. (I.N.)