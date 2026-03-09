Efectul poluării, vizibil în analizele de sânge

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 12 Martie 2026

Expunerea pe termen lung la concentrațiile tot mai mari de dioxid de carbon din atmosferă modifică biochimia sângelui, mai exact influențează echilibrul acid- bazic al organismului, susţin cercetătorii din Australia. Lucrul acesta obligă mecanismele fiziologice care mențin stabil pH-ul sanguin - implicând respirația, rini­chii și unele minerale din oase - să lucreze constant pentru a păstra echilibrul chimic necesar func­ționării normale a celulelor și organelor, a explicat profesorul asociat Alexander Larcombe, într-un comunicat publicat de institutul Kids Research Institute Australia. Ceea ce se observă este o modificare treptată a unor parametri măsurați în analizele de sânge. La niveluri mai mari de dioxid de carbon s-a observat o scădere cu circa 2% a nivelului de calciu din sânge și cu 7% a nivelului de fosfor, potrivit comunicatului citat de News.ro. (I.N.)

