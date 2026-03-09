Infecții respiratorii provocate de virusul sincițial

Data: 12 Martie 2026

Spitalele înregistrează un număr în creștere de infecții respiratorii cu virusul sincițial respirator (VSR) atât la copii, cât și la adulți. Într-un interviu acordat în mediul online, doi cunoscuți medici vorbesc despre pericolul infecțiilor respiratorii cu acest virus și despre simptomele care ar trebui să îngrijoreze.

Infecția cu VSR este cea mai frecventă dintre formele grave de răceală ale copilului mic și poate evolua către bronșiolită sau pneumonie, având cea mai mare rată de spitalizare, cea mai ridicată rată de complicații și, din păcate, poate duce inclusiv la deces. În cazul copiilor mai mici de un an, această infecție reprezintă principala cauză de spitalizare atât în România, cât și în lume. Ca severitate, are același potențial precum gripa în cazul pacienților adulți, potrivit medicului pediatru Mihai Craiu.

Persoanele în vârstă sau adulții cu afecțiuni cronice și imunitate scăzută pot fi în aceeași măsură afectați precum copiii, cu același risc de complicații grave sau chiar deces în unele cazuri, a explicat la rândul său medicul infecționist Adrian Marinescu, care este și managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Bucureşti. Pentru infecția cu virusul sincițial respirator nu există un tratament specific. Medicii tratează simptomele și eventualele com­plicații.

În ceea ce privește prevenția îmbolnăvirii, există vaccin, dar el nu este compensat. Însă, testarea pentru virusul sincițial respirator este acum mai accesibilă. Tot mai multe spitale și cabinete medicale au acces la testele antigenice rapide, care în mai puțin de 10 minute permit diagnosticarea, exact ca testul rapid de gripă cumpărat din farmacie.

În ultima perioadă, au fost înregistrate mai multe cazuri de infecții cu VSR decât cele de gripă, deoarece acest virus nu are o componentă atât de strict sezonieră precum gripa. Majoritatea cazurilor sunt forme ușoare de boală, dar au existat și pacienți cu complicații care au avut nevoie de internare la terapie intensivă.

Infecția cu virusul sincițial respirator nu este o simplă răceală, cu nas care curge, spune medicul pediatru Mihai Craiu, vorbind despre semnele care indică că este nevoie de spitalizare. Un prim motiv de îngrijorare este respirația dificilă. În caz de febră, este nevoie de mai multă hidratare și antitermice. Medicul le recomandă părinților să ducă copilul la spital dacă observă că respirația lor devine șuierătoare, dificilă, și respiră aproape exclusiv „cu burta”. Într-o astfel de situație, copilul nu poate fi tratat acasă, nici cu sirop de pătlagină, nici cu miere și nici cu antibiotice. El are nevoie de monitorizare, oxigen și eventual ventilație non-invazivă, în regim de spitalizare. În general, cazurile de infecții cu virusul sincițial respirator la copilul mic sunt mai grave decât COVID. Sunt mult mai mulți copii care au nevoie de oxigen, care au nevoie de ventilator și care au dezvoltat complicații amenințătoare de viață decât COVID.

Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este legat de contagiozitatea virusului sincițial respirator: el este chiar mai contagios decât virusul care a provocat pandemia de COVID-19: o persoană infectată îl poate transmite altor 4-5 persoane. Din acest motiv, copiii mici aflați în faza inițială a bolii, care este cea mai contagioasă, nu ar trebui să fie duși în colectivitate. (I.N.)