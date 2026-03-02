Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activități care previn demența

Data: 05 Martie 2026
Data: 05 Martie 2026

Declinul capacității de gândire și al memoriei ar putea fi prevenit prin citit și activități regulate care implică scrisul, dar și prin învățarea unei limbi străine, consideră cercetătorii Academiei Americane de Neurologie, în urma unui studiu realizat timp de opt ani pe un eșantion de aproape 2.000 de persoane care nu sufereau de demență la începutul studiului. Concluzia cercetătorilor americani a fost că cititul, scrisul sau învățarea unei limbi străine poate reduce cu 40% riscul de demență, dar trebuie menționat faptul că studiul respectiv a evidențiat doar o legătură în acest sens, notează cotidianul britanic The Guardian, citat de Mediafax. (I.N.)

