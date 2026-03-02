Activități care previn demența

Data: 05 Martie 2026

Declinul capacității de gândire și al memoriei ar putea fi prevenit prin citit și activități regulate care implică scrisul, dar și prin învățarea unei limbi străine, consideră cercetătorii Academiei Americane de Neurologie, în urma unui studiu realizat timp de opt ani pe un eșantion de aproape 2.000 de persoane care nu sufereau de demență la începutul studiului. Concluzia cercetătorilor americani a fost că cititul, scrisul sau învățarea unei limbi străine poate reduce cu 40% riscul de demență, dar trebuie menționat faptul că studiul respectiv a evidențiat doar o legătură în acest sens, notează cotidianul britanic The Guardian, citat de Mediafax. (I.N.)