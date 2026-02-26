Simptome ale parodontozei

Data: 26 Feb 2026

Dacă observați că spațiile dintre dinți încep să se mărească în timp, ar putea fi primul semn că aveți parodontoză, a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog, într-o emisiune la Medika TV.

Un alt simptom în măsură să alarmeze îl reprezintă sângerările gingivale, chiar și atunci când apar episodic, și care adesea sunt ignorate de către pacienți. (I.N.)