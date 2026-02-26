Mulți sunt tentați să pună lucrul acesta pe seama înaintării în vârstă, însă această percepție este ferm combătută de un medic specialist din rețeaua clinicilor Mayo, din Statele Unite. El vine și cu o s
Simptome ale parodontozei
Dacă observați că spațiile dintre dinți încep să se mărească în timp, ar putea fi primul semn că aveți parodontoză, a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog, într-o emisiune la Medika TV.
Un alt simptom în măsură să alarmeze îl reprezintă sângerările gingivale, chiar și atunci când apar episodic, și care adesea sunt ignorate de către pacienți. (I.N.)