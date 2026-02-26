Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Sănătate Simptome ale parodontozei

Simptome ale parodontozei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 26 Feb 2026

Dacă observați că spațiile dintre dinți încep să se mărească în timp, ar putea fi primul semn că aveți parodontoză, a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și implantolog, într-o emisiune la Medika TV. 

Un alt simptom în măsură să alarmeze îl reprezintă sângerările gingivale, chiar și atunci când apar episodic, și care adesea sunt ignorate de către pacienți. (I.N.)

 

