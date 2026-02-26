Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Riscul cardiovascular la femei

Sănătate
Data: 26 Feb 2026

Riscul cardiovascular la femei începe să crească la un procent mai mic de îngustare a arterelor prin depuneri de grăsime decât la bărbaţi, respectiv de la o încărcare a arterelor de 20%, comparativ cu 28% la bărbaţi, potrivit unui studiu publicat recent în revista Circulation: Cardiovascular Imaging. Explicaţia specialiştilor este aceea că „femeile au artere coronare mai mici, iar o cantitate redusă de depuneri poate avea un impact mai mare”.

Experţii subliniază, totodată, că bolile cardiovasculare afectează diferit femeile şi bărbaţii. Diferenţele biologice pot influenţa factorii de risc, simptomele şi răspunsul la tratament, iar recunoaşterea acestor diferenţe este esenţială pentru reducerea poverii bolilor cardiovasculare. (I.N.)

 

