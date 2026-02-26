Data: 26 Feb 2026

Riscul cardiovascular la femei începe să crească la un procent mai mic de îngustare a arterelor prin depuneri de grăsime decât la bărbaţi, respectiv de la o încărcare a arterelor de 20%, comparativ cu 28% la bărbaţi, potrivit unui studiu publicat recent în revista Circulation: Cardiovascular Imaging. Explicaţia specialiştilor este aceea că „femeile au artere coronare mai mici, iar o cantitate redusă de depuneri poate avea un impact mai mare”.

Experţii subliniază, totodată, că bolile cardiovasculare afectează diferit femeile şi bărbaţii. Diferenţele biologice pot influenţa factorii de risc, simptomele şi răspunsul la tratament, iar recunoaşterea acestor diferenţe este esenţială pentru reducerea poverii bolilor cardiovasculare. (I.N.)