Cazuri în creştere de rujeolă și tuse convulsivă

Data: 26 Feb 2026

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată o creș­tere a cazurilor de rujeolă și tuse convulsivă în țara noastră, în urma scăderii ratei de vaccinare la un minim istoric. Între anii 2023 și 2025, au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă și 30 de decese.

În ceea ce privește tusea convulsivă, o altă boală contagioasă cu riscuri majore, numărul cazurilor diagnosticate a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și două decese, ambele la sugari nevaccinați. (I.N.)