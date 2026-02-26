Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Cazuri în creştere de rujeolă și tuse convulsivă

Cazuri în creştere de rujeolă și tuse convulsivă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 26 Feb 2026

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată o creș­tere a cazurilor de rujeolă și tuse convulsivă în țara noastră, în urma scăderii ratei de vaccinare la un minim istoric. Între anii 2023 și 2025, au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă și 30 de decese. 

În ceea ce privește tusea convulsivă, o altă boală contagioasă cu riscuri majore, numărul cazurilor diagnosticate a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și două decese, ambele la sugari nevaccinați. (I.N.)

 

Citeşte mai multe despre:   rujeola
vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Starea de oboseală: cauze şi remedii Sănătate
    Starea de oboseală: cauze şi remedii

    Mulți sunt tentați să pună lucrul acesta pe seama înaintării în vârstă, însă această percepție este ferm combătută de un medic specialist din rețeaua clinicilor Mayo, din Statele Unite. El vine și cu o s

    26 Feb, 2026
  • Simptome ale parodontozei Sănătate
    Simptome ale parodontozei

    Dacă observați că spațiile dintre dinți încep să se mărească în timp, ar putea fi primul semn că aveți parodontoză, a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog specialist în chirurgie

    26 Feb, 2026
  • Riscul cardiovascular la femei Sănătate
    Riscul cardiovascular la femei

    Riscul cardiovascular la femei începe să crească la un procent mai mic de îngustare a arterelor prin depuneri de grăsime decât la bărbaţi, respectiv de la o încărcare a arterelor de 20%, comparativ cu 28% la b

    26 Feb, 2026
TOP 6 Sănătate