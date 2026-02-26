Starea de oboseală: cauze şi remedii

Data: 26 Feb 2026

Mulți sunt tentați să pună lucrul acesta pe seama înaintării în vârstă, însă această percepție este ferm combătută de un medic specialist din rețeaua clinicilor Mayo, din Statele Unite. El vine și cu o serie de recomandări pentru a combate oboseala cronică, atunci când această stare nu este provocată de cauze medicale.

Indiferent de vârstă, oboseala nu este o stare normală. Există numeroase exemple de oameni trecuți de 65 de ani care continuă să ducă o viață activă. Sfatul unui medic este absolut necesar atunci când oboseala devine permanentă și începe să afecteze ritmul de viață, deoarece poate fi semnalul unor afecțiuni medicale grave, spune doctorul Chris Aakre, de la clinica Mayo din Rochester.

Studiile arată că aproape trei sferturi dintre adulții cu vârste înaintate şi care suferă de boli cronice se simt obosiți și lipsiți de energie. Lucrul acesta poate avea un efect de domino asupra stării de spirit, memoriei, dar și asupra sănătății fizice și a interacțiunilor sociale, chiar și în cazul persoanelor care nu au o afecțiune cronică preexistentă.

Pentru a trata cu succes această problemă este foarte important să știm exact care sunt cauzele ei și să analizăm contextul în care resimțim oboseală, dar și eventualele simptome care o însoțesc. De exemplu, dacă în timpul zilei simțiți somnolență iar dimineața vă este greu să vă treziți, printre cauzele posibile ar putea fi insomnia, apneea în somn sau sindromul picioarelor neliniștite.

Contează inclusiv momentul zilei în care apare oboseala. Dacă vă simțiți obosit chiar de când vă treziți dimineața, este posibil ca somnul să nu fi fost suficient pentru nevoile dumneavoastră, dar dacă vă treziți odihnit iar oboseala apare pe parcursul zilei, cauzele ar putea fi de altă natură decât cele legate de calitatea somnului.

Un al treilea tip de oboseală este cel în care vă simțiți lipsiți de energie, dar fără a avea stări de somnolență. În acest caz, problema poate fi legată de o serie de afecțiuni precum depresie, boli cardiace, diabet, probleme tiroidiene, COVID de lungă durată, anemie sau deficit de anumite vitamine. Cauzele pot fi însă legate și de alimentație sau sedentarism.

Inclusiv problemele emoționale, epuizarea profesională, problemele financiare sau stresul unor schimbări majore pe parcursul vieții pot cauza oboseală şi care poate fi însoțită de pierderea poftei de mâncare, uitare, plictiseală, lipsa motivației sau sentimentul de singurătate.

Atunci când analizăm cauzele oboselii cronice trebuie să luăm în considerare și medicamentele pe care le luăm, care uneori pot avea acest efect secundar. Există și cazuri în care un medicament bine tolerat inițial poate provoca după un timp oboseală, situație în care medicul poate să decidă schimbarea tratamentului.

Cum putem diminua starea de oboseală? Dacă ea nu este efectul unei afecțiuni medicale, cel mai important este să ne gestionăm cât mai bine programul zilnic, respectând regulile de bază recomandate de orice medic: cel puțin șapte ore de somn pe noapte, întuneric în camera de dormit și o temperatură moderată, respectarea unui program constant al orei de culcare, evitați înainte de culcare consumul de alcool și de alimente excesiv de dulci sau picante, precum şi folosirea dispozitivelor electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare.

Nu în ultimul rând, exercițiile fizice, chiar și ușoare, practicate în mod regulat întăresc musculatura și pot diminua starea de oboseală. Medicul Chris Aakre menționează, totodată, suplimentele alimentare pe lista remediilor posibile împotriva oboselii cronice, cu condiția să fie administrate sub îndrumarea strictă a unui specialist. (I.N.)