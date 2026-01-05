Probleme cutanate asociate bolilor renale

Data: 08 Ianuarie 2026

Suferința rinichilor se poate manifesta inclusiv la nivelul pielii, motiv pentru care recunoașterea acestor simptome este esențială pentru a diagnostica și trata la timp bolile renale. Pielea uscată, mâncărimea și inflamațiile pot fi indicii importante că ceva nu este în regulă legat de funcționarea rinichilor.

Pielea extrem de uscată, sau xeroza cutanată, cum este denumită în termeni medicali apare foarte frecvent în bolile renale. Buna funcționare a glandelor sudoripare și sebacee depinde de sănătatea rinichilor, așa încât, dacă rinichii suferă, pielea devine foarte uscată, explică medicii specialiști citați de publicația spaniolă El Economista.

Pentru a preveni lucrul acesta, este nevoie de o bună hidratare a organismului, atât intern prin consumul unei cantități suficiente de lichide, cât și extern, adică cea pe care o asigură la nivelul pielii aceste glande.

Pe lângă această uscăciune extremă a pielii, mai mult de jumătate dintre pacienții cu probleme renale se confruntă și cu o mâncărime foarte puternică a pielii, denumită de medici prurit uremic.

Dincolo de disconfortul leziunilor care pot să apară pe piele, din cauza scărpinatului intens, această problemă pot provoca dificultăți de somn și, implicit, instalarea stării de oboseală. În cazul unor stadii avansate ale bolii renale, apar frecvent și erupții cutanate, caz în care monitorizarea de către medicul specialist și o bună igienă devin esențiale pentru a preveni extinderea problemelor dermatologice pe alte zone ale corpului.

Un alt indiciu important al problemelor renale este retenția de lichid, vizibilă prin apariția inflamației la nivelul feței și al încheieturilor, caz în care cel mai bun remediu este să reducem consumul de sare. De asemenea, în mai mult de jumătate din cazuri, la persoanele cu afecțiuni renale pot să apară pe piele pete mai închise la culoare, mai ales în zonele mai expuse la soare. (I.N.)