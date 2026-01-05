Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Boala Alzheimer, reversibilă?

Data: 08 Ianuarie 2026

Un nou studiu preclinic realizat de o echipă de cercetători ai Universității din Statele Unite susține ideea că boala Alzheimer, considerată până acum ireversibilă, ar putea fi vindecată și chiar cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită și încetinită. Rezultatele publicate în revista de specialitate Cell Reports Medicine scot în evidență rolul coenzimei NAD+, care are un rol esențial în producerea energiei la nivel celular, dar al cărei echilibru se erodează odată cu înaintarea în vârstă. Chiar dacă este nevoie de studii suplimentare care să susțină descoperirea cercetătorilor americani, observațiile lor sunt încurajatoare în sensul restabilirii echilibrului acestei coenzime care ar putea fi soluția împotriva bolii Alzheimer. (I.N.)

