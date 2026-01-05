Suferința rinichilor se poate manifesta inclusiv la nivelul pielii, motiv pentru care recunoașterea acestor simptome este esențială pentru a diagnostica și trata la timp bolile renale. Pielea uscată, mâncărimea
Boala Alzheimer, reversibilă?
Un nou studiu preclinic realizat de o echipă de cercetători ai Universității din Statele Unite susține ideea că boala Alzheimer, considerată până acum ireversibilă, ar putea fi vindecată și chiar cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită și încetinită. Rezultatele publicate în revista de specialitate Cell Reports Medicine scot în evidență rolul coenzimei NAD+, care are un rol esențial în producerea energiei la nivel celular, dar al cărei echilibru se erodează odată cu înaintarea în vârstă. Chiar dacă este nevoie de studii suplimentare care să susțină descoperirea cercetătorilor americani, observațiile lor sunt încurajatoare în sensul restabilirii echilibrului acestei coenzime care ar putea fi soluția împotriva bolii Alzheimer. (I.N.)