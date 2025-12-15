Debut timpuriu al sezonului gripal

Data: 18 Decembrie 2025

Mai mult de 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost confirmate în prima săptămână a lunii decembrie, la nivelul întregii țări, de două ori mai multe decât în ultima săptămână din noiembrie, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Peste o treime dintre acestea au fost înregistrate în județele Botoșani, Suceava și Iași. Medicii spun că riscul reprezentat de gripă pentru populația generală rămâne moderat, dar pentru categoriile vulnerabile din punct de vedere medical - vârst­nici, bolnavi cronici, femei însărcinate, pacienți cu imunitate scăzută sau cei din centrele de îngrijire - complicațiile pot fi periculoase. Vaccinul antigripal și respectarea regulilor generale de igienă pot preveni infectarea și formele grave ale bolii. (I.N.)