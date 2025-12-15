Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Debut timpuriu al sezonului gripal

Data: 18 Decembrie 2025

Mai mult de 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost confirmate în prima săptămână a lunii decembrie, la nivelul întregii țări, de două ori mai multe decât în ultima săptămână din noiembrie, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Peste o treime dintre acestea au fost înregistrate în județele Botoșani, Suceava și Iași. Medicii spun că riscul reprezentat de gripă pentru populația generală rămâne moderat, dar pentru categoriile vulnerabile din punct de vedere medical - vârst­nici, bolnavi cronici, femei însărcinate, pacienți cu imunitate scăzută sau cei din centrele de îngrijire - complicațiile pot fi periculoase. Vaccinul antigripal și respectarea regulilor generale de igienă pot preveni infectarea și formele grave ale bolii. (I.N.)

