Polipii intestinali, aparent inofensivi, pot evolua în timp către cancer de colon, fără să provoace simptome. Singura strategie de a detecta la timp acest pericol este colonoscopia, în special după vârsta de 50
Recuperarea după intervenții chirurgicale
Recuperarea medicală după intervenții chirurgicale face diferența între o vindecare completă a pacientului și una incompletă, cu dureri persistente și limitări funcționale pe termen lung. Pacienții care urmează un program structurat de recuperare au șanse mai mari să își recapete mobilitatea și să evite complicațiile. Automedicația și repausul prelungit nu sunt soluții. Dimpotrivă, lipsa mișcării sub observația medicilor specialiști poate întârzia vindecarea și poate agrava anumite simptome, susţin medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara, într-o postare pe pagina oficială. Recuperarea medicală după intervenții chirurgicale poate include kinetoterapie, pentru redobândirea mobilității și a forței musculare, fizioterapie, pentru reducerea durerii și a inflamației, dar și monitorizare medicală periodică, pentru adaptarea tratamentului pe parcurs. (I.N.)