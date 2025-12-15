Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Recuperarea după intervenții chirurgicale

Data: 18 Decembrie 2025

Recuperarea medicală după in­tervenții chirurgicale face dife­rența între o vindecare completă a pacientului și una incompletă, cu dureri persistente și limitări func­ționale pe termen lung. Pa­cienții care urmează un program structurat de recuperare au șanse mai mari să își recapete mobilitatea și să evite complicațiile. Auto­medicația și repausul prelungit nu sunt soluții. Dimpotrivă, lipsa mișcării sub observația medicilor specialiști poate întârzia vindecarea și poate agrava anumite simp­tome, susţin medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara, într-o postare pe pagina oficială. Recuperarea medicală după intervenții chirurgicale poate include kinetoterapie, pentru redobândirea mobilității și a forței musculare, fizioterapie, pentru reducerea durerii și a inflamației, dar și monitorizare medicală periodică, pentru adaptarea tratamentului pe parcurs. (I.N.)

