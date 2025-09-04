Cum ne pot afecta sănătatea băuturile fierbinți

Data: 04 Septembrie 2025

Băuturile calde pot fi reconfortante, mai ales în anotimpurile reci sau când suntem răciți, cu o condiție însă, foarte importantă pentru sănătate: să nu fie foarte fierbinți. Un studiu amplu realizat în cursul acestui an, în Marea Britanie, pe un eșantion de circa o jumătate de milion de persoane, a confirmat că obiceiul de a bea ceai sau cafea foarte fierbinți este asociat cu un risc ridicat de cancer al esofagului.

Potrivit studiului, cineva care bea zilnic opt sau mai multe cești de ceai sau cafea foarte fierbinte este expus unui risc de 6 ori mai mare decât o persoană care nu obișnuiește să consume băuturi fierbinți.

În 2016, Agenția Internațională pentru Cercetări în domeniul Cancerului a inclus consumul de băuturi fierbinți, cu temperaturi mai mari de 65 grade Celsius, în categoria „posibil cancerigene pentru oameni” - practic, în aceeași categorie de risc în care sunt incluse emisiile de gaze sau consumul în exces de carne roșie.

Existența unei astfel de legături între temperatura băuturilor sau a alimentelor consumate și riscul de cancer este studiată de mai bine de nouă decenii, dar tot ce se știa până acum se baza exclusiv pe studii realizate pe animale, notează publicația Science Alert.

O ipoteză emisă în urma acestor studii este aceea că riscul de cancer esofagian ar fi legat de faptul că băuturile fierbinți distrug celulele țesuturilor de pe suprafața interioară a esofagului, iar lucrul acesta predispune în timp la apariția cancerului.

O altă ipoteză este aceea că deteriorarea termică a acestor țesuturi le diminuează capacitatea naturală de rezistență la acțiunea sucului gastric, în cazul unui reflux gastroesofagian, iar afectarea cronică a esofagului crește riscul de apariție a cancerului.

Pe de altă parte, riscul acesta depinde și de ritmul în care consumăm o băutură fierbinte - cu înghițituri mici sau rapid. Cercetătorii au măsurat variațiile temperaturii din interiorul esofagului în raport cu temperatura ceaiului sau a cafelei. Ei au constatat astfel că mărimea înghițiturii de lichide fierbinți ar avea un impact mai mare asupra esofagului decât temperatura băuturii. O înghițitură foarte mare (20 ml) de cafea la 65 de grade Celsius crește temperatura din interiorul esofagului cu circa 12 grade. Și chiar dacă bem doar ocazional o cană de ceai sau de cafea fierbinte, lucrul acesta poate provoca în timp leziuni specifice arsurilor și deteriorarea țesuturilor esofagiene.

Care este temperatura ideală pentru a nu ne expune unor astfel de riscuri? Și ceaiul, și cafeaua se prepară la temperatura de fierbere a apei. Cele gata preparate, pe care le cumpărăm de la automate sau din magazine, au o temperatură de aproape 90 de grade, dar, dacă le bem după ce ajungem la birou sau acasă, ele nu vor mai fi fierbinți.

Cercetătorii americani au calculat temperatura ideală a ceaiului și a cafelei, care le menține savoarea şi în acelaşi timp pot fi băute fără riscuri, şi anume 57,8 grade Celsius. Cum nu prea ne este la îndemână să măsurăm această temperatură, specialiștii în sănătate ne recomandă să nu bem ceaiul sau cafeaua imediat după preparare. În mod normal, temperatura lor poate să scadă cu până la 10-15 grade dacă mai așteptăm cinci minute.

Este de asemenea recomandat ca înainte de a le consuma să le amestecăm puțin cu lingurița și să suflăm pentru a le răci, iar pentru un rezultat mai rapid putem amesteca cu lingurița ținând cana într-un alt recipient cu apă rece. Și, desigur, să ţinem cont de recomandarea de a bea ceaiul sau cafeaua cu înghițituri mici, având în vedere constatările studiilor care spun că impactul lichidelor fier­binți asupra esofagului este semnificativ mai mare dacă le bem grăbiți, cu înghițituri mari. (I.N.)