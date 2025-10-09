Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cum prevenim durerile de spate

Cum prevenim durerile de spate

Data: 09 Octombrie 2025

Pentru a nu avea probleme la coloană este important atât pentru adulți, cât și pentru copii să ducă o viață activă și să nu petreacă timp în exces la tabletă sau calculator. Atunci când stăm în șezut, la birou, discurile dintre vertebrele coloanei sunt permanent presate și, astfel, își pierd din elasticitate, începând să se fisureze și să se degradeze, a explicat medicul Ște­fan Mindea, la Medika TV.

Sfatul său pentru cei care sunt obligați la locul de muncă să petreacă zilnic opt ore în fața calculatorului sau a altor dispozitive electronice este ca după fiecare interval de 50 de minute de stat pe scaun să iasă la o scurtă plimbare. (I.N.)

