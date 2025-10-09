Cum prevenim durerile de spate

Data: 09 Octombrie 2025

Pentru a nu avea probleme la coloană este important atât pentru adulți, cât și pentru copii să ducă o viață activă și să nu petreacă timp în exces la tabletă sau calculator. Atunci când stăm în șezut, la birou, discurile dintre vertebrele coloanei sunt permanent presate și, astfel, își pierd din elasticitate, începând să se fisureze și să se degradeze, a explicat medicul Ște­fan Mindea, la Medika TV.

Sfatul său pentru cei care sunt obligați la locul de muncă să petreacă zilnic opt ore în fața calculatorului sau a altor dispozitive electronice este ca după fiecare interval de 50 de minute de stat pe scaun să iasă la o scurtă plimbare. (I.N.)